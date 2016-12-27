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§ NG.kz
Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В преддверии самого главного, по-детски волшебного и по-взрослому суматошного, праздника у людей, решил вспомнить, как к встрече Нового года готовились кустанайцы 20-го века. Итак, слова Натальи Здоровец (архивист облгосархива), фото с сайта Армана Козыбаева (Костанай и костанайцы), дизайн – yudjin.
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§ Алиса
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2938
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.12.16 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
yudjin, молодец!!! Всегда классные подборки и, главное, добрые, тёплые, радостные!!!!
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§ yudjin
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4311
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.16 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и для затравочки... лет так...цать назад:
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совет петрович
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.




Отправлено: 27.12.16 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пенсионер Южин тоскует по молодости..
Эх... Где мои 17 лет..?! )))) Куда делся эссссср.?? :lol:

§ Валентин
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4897
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличные фото :)
Спасибо!

А вот современное:

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§ Vital
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет петрович:
Пенсионер Южин тоскует по молодости..

Я думал что я один тоскую по молодости. Вот юджин решил вот таким образом бороться с депрессией.
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§ Ольга Колоколова
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2031
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
yudjin, здорово! Детство вспомнилось. С душой сделал, как всегда. А на последнем коллаже фотография - это же старые заводские дома. И не похоже, что садик! Значит родители для детей фигуры ваяли. Здорово!

И насчет клоунов - кстати Валентин процитировал. Только у нас не все. У нас - некоторые). Ну дак и не детский сад опять же).

[Исправлено: Ольга Колоколова, 27.12.2016 - 16:05]
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§ yudjin
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4311
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.16 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет петрович:
тоскует по молодости..

дык я и щас моложе, чем ты выглядишь ;-)
А це... история... незатейливая, добрая и многим, к сожалению, недоступная.
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§ yudjin
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4311
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.16 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ yudjin
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4311
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.16 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ехал намедни в автобусе, по радио услышал песню про свое детство

[video]https://www.youtube.com/watch?v=L86i7clS-08[/video]
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§ 74
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3548
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.12.16 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-) :-) Юджин! Спасибо!
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Lex
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.




Отправлено: 27.12.16 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с душой , ничего не скажешь...

§ kbkz1980
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1827
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.12.16 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

У нас не детсад был ,а какой то зоопарк :lol:
У меня костюмчик был однако очуметь-Петушок я
:lol:
Выдумка у мамы зашкаливала,из подушки перышками обшить шортики,а утиное крыло вместо хвоста :lol:
Это вам не то что сейчас ,на прокат костюмчик взять
Наши мамы ночью рукодельничали,эх ляпота была,
Но попка от перьев у ребёнка чесалась,помню хорошо :lol:
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§ Алиса
Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2938
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 27.12.16 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Выдумка у мамы зашкаливала,

Мама еще тогда предвидела,что ты выложишь фото в предверии года Петуха ;-)
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Гость
Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления.




Отправлено: 27.12.16 - 20:21
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