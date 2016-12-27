kbkz1980 Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления. #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1827

Регистрация: 23.05.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:42

У нас не детсад был ,а какой то зоопарк

У меня костюмчик был однако очуметь-Петушок я



Выдумка у мамы зашкаливала,из подушки перышками обшить шортики,а утиное крыло вместо хвоста

Это вам не то что сейчас ,на прокат костюмчик взять

Наши мамы ночью рукодельничали,эх ляпота была,

Но попка от перьев у ребёнка чесалась,помню хорошо