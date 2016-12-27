Добринцофф Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск #13





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4901

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:02 Воду дали.ну вот и Затобольцы на себе почувствовали все прелести городской жизни,конечно 12 часов без воды это не 2-3 дня как было во время аварий в городе ,но всё же приятного мало.

Правда нет худа без добра,в магазине разобрали все пятилитровки и дорогие и дешёвые