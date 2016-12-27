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§ NG.kz
Нет холодной воды в поселке Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске нет холодной воды. Телефон диспетчерской службы КГП "ЗТЭК" занят. кто знает в чем проблема?
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12
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 27.12.16 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проблема в Боровских хлопцах

§ yudjin
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4311
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.12.16 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подключают новую ветку канализации
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§ bollat
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
bollat


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 26.01.12
Отправлено: 27.12.16 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я дозвонился, сказали "насосная стоит, подключат к 17.00-18.00"
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§ Vital
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bollat:
я дозвонился, сказали "насосная стоит, подключат к 17.00-18.00"

Всмысле стоит. Почему ты дозвонился а другие не могли? Почему автор звонит в диспечерскую а болат на особенный какой то номер и ему предоставляют тайную инфу про 5-6 часов.
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Затоболец
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 27.12.16 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если это плановые работы, то почему не было сообщения, что будут проводить работы.
Где отдел ЖКХ акимата Костанайского района?

§ bollat
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
bollat


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 26.01.12
Отправлено: 27.12.16 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стоит т.е не работает, ведутся работы,номер диспетчерской 8-714-55-2-22-64
звоните диспетчер ЖКХ, я не особенный звонил не один раз,дозвонился. Инфа не тайная, а может и недостоверная.
и по чему вы уважаемый Vital так просто тыкаете?
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Бабай
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 27.12.16 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Затобольске нет холодной воды.+++++++++++

Нет воды даже на центральном прошпекте

Непорядок!

§ bollat
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
bollat


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 26.01.12
Отправлено: 27.12.16 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
только что довзонился до диспетчера говорит "через два, три часа, ожидайте" :-o
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Спортсмен бывший
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 27.12.16 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Новым годом ,господа!!!С новыми тарифами и старым качеством обслуживания!!!

Затоболец
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 27.12.16 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
со слов диспетчера работы плановые.
кто был оповещен что сегодня не будет воды?
молодцы, пусть делают канализацию. но почему нельзя ьыло оповестить жильцов, я бы заранее набрал воды. а так пришлось покупать воду. а туалет так вообще в говне

Затоболец
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 27.12.16 - 19:24
Комментарий удален модератором.

Затоболец
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск




Отправлено: 27.12.16 - 19:57
Комментарий удален модератором.

§ Добринцофф
Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4901
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 27.12.16 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воду дали.ну вот и Затобольцы на себе почувствовали все прелести городской жизни,конечно 12 часов без воды это не 2-3 дня как было во время аварий в городе ,но всё же приятного мало.
Правда нет худа без добра,в магазине разобрали все пятилитровки и дорогие и дешёвые
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