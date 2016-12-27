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§ NG.kz
В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда в зал завели подсудимых, родственники погибшего, набросились на них с кулаками. Конвою пришлось оттаскивать женщин от подсудимых, один из которых оставался бесстрастным, а второй краснел и пытался вжать голову в плечи.
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§ 74
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3548
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.12.16 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор такси зря так. Не по людски как то.
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а
Re: В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста




Отправлено: 27.12.16 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да надо директора такси то же привлечь к ответственности за не обеспечении безопасности сотрудника и взыскать материальный ущерб.

* denfostr
В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 27.12.16 - 18:42
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