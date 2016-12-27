NG.kz В Костанае началось рассмотрение дела об убийстве таксиста



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:22 Когда в зал завели подсудимых, родственники погибшего, набросились на них с кулаками. Конвою пришлось оттаскивать женщин от подсудимых, один из которых оставался бесстрастным, а второй краснел и пытался вжать голову в плечи.

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