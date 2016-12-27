Vital Re: Нет холодной воды в поселке Затобольск #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3792

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:57 Цитата: bollat:

я дозвонился, сказали "насосная стоит, подключат к 17.00-18.00"

Всмысле стоит. Почему ты дозвонился а другие не могли? Почему автор звонит в диспечерскую а болат на особенный какой то номер и ему предоставляют тайную инфу про 5-6 часов.