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§ NG.kz
В Костанайской области активизировались мошенники, обманывающие пенсионеров с помощью сувенирных купюр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За совершение этих преступлений разыскиваются 2 человека. Первый - парень 25-28 лет, рост 160-170 см, азиат, одет в норковую шапку пепельного цвета. Второй - европеец, возраст 30-35 лет, рост 175-180 см.
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Алдар Косе
Re: В Костанайской области активизировались мошенники,...




Отправлено: 27.12.16 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот Вам и последствия амнистии приуроченной к 25-ти летию независимости, крименогенная обстановка в области только ухудшается

Косе Алдар
Re: В Костанайской области активизировались мошенники,...




Отправлено: 27.12.16 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"молодцы", додумались. Это результат безработицы. Вот и выживают как могут. Хотя, конечно, только не за счет же пожилых людей. Лучше бы коррупционеров "раскатывали" как в фильме "Гений" с Александром Абдуловым

* drakon
Re: В Костанайской области активизировались мошенники,...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9196
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.16 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алдар Косе:
вот Вам и последствия амнистии

Цитата:
Косе Алдар:
Это результат безработицы

Алдар,это Безработные Амнистированные,
что ли мошенничают?...
:lol:
Профайл

гость
Re: В Костанайской области активизировались мошенники,...




Отправлено: 27.12.16 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо бабули сказать, если придут, чтобы сказала, что пошла к соседке занять сдачу, а сама закрыла дверь на ключ и в 102.
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