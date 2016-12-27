Косе Алдар Re: В Костанайской области активизировались мошенники,... #2







Отправлено: - 15:16 "молодцы", додумались. Это результат безработицы. Вот и выживают как могут. Хотя, конечно, только не за счет же пожилых людей. Лучше бы коррупционеров "раскатывали" как в фильме "Гений" с Александром Абдуловым