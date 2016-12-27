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§ NG.kz
В Костанайской области под амнистию попадут около 1 500 осужденных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26619
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудник областной прокуратуры Елдос РАХАДЕЛОВ ответил на вопрос корреспондента «НГ», попадают ли под амнистию фигуранты «большого акиматовского дела» и, в частности, экс-аким Костаная Ахмедбек Ахметжанов.
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Денис
Re: В Костанайской области под амнистию попадут около 1 500...




Отправлено: 27.12.16 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свободу Юрию Деточкину, ну, а Фрунзика отпустить ,одного уже отпустили, Ахмидбек вообще ни в чем не виноват.всех выпустить за отсутствием состава преступления на сотни миллионов всего лишь обескровили наши деньги налогоплательщиков. Так что их первыми надо выпускать и попросить у них прощения...

§ лимон
Re: В Костанайской области под амнистию попадут около 1 500...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.12.16 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
украл-попался-сел-откупился
Профайл

§ 74
Re: В Костанайской области под амнистию попадут около 1 500...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3548
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.12.16 - 17:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
из колоний строго режима - очень ограниченный круг лиц

Это как так то??
Профайл

гость
Re: В Костанайской области под амнистию попадут около 1 500...




Отправлено: 27.12.16 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто сидит за мешок картошки, ничё не светит, взять с него нечего.

kasinkan
Re: В Костанайской области под амнистию попадут около 1 500...




Отправлено: 27.12.16 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы амнистировал Ахметбека. Он прошёл полный воспитательный процесс, лишние отобрали, ущерб погасил, друзей познал и т.д. То что осталось ему должно хватить.
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