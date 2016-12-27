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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
приходится пользоватца тем,што имаем....

Чё именно ты имееш? Русские маты точно забыл а немецкие ещё не выучил.
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§ Ольга Колоколова
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2031
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
риходится пользоватца тем,што имаем....
Не скромничайте, батенька))) Все у вас с запасом хорошо. ТщательнЕе краски подбирайте, тщательнЕе). И кладите аккуратно - кистью. А вы сразу прям мастихином
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9196
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.16 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ну привет моя причина моей лабуды.

Всё,пропал Виталя. В Лилли - влюбился... :-o
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.12.16 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Где я ошибся.

не там тусуешся... здесь газета по приколу,а те нужно туда,где тёрки о любви... там сто пудов,найдёш деву по сердцу... есть категория Ж.Р.у которых понятие "любовь",поменено понятием "жалеть,заботиться"... слышал я,што Лиля "в миру",психолог... напиши ей в личку,может и поможет... а я не психолог... сам всю жись,как все смертные,в этических и эстетических косяках... давай,удачи!
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не буду я ей писать. Походу враги мы теперь будем. :-(
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9196
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.16 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
А вы сразу прям мастихином

Ни себе черта,какие слова люди
знают.И 0.7тоже знает,раз ОК -
к нему обращается... :oops:
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.12.16 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
И кладите аккуратно - кистью.

воспользуюсь твоим советом матушка,когда тя надумаю охмурять... :lol: а с варнаками токма по варнатски баить приходица... :lol: :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9196
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.12.16 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Где у вас ноут в германии ?

А Лилли бы написала - у вас в ГДРе... :lol:
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.12.16 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Чё именно ты имееш? Русские маты точно забыл

:lol: не-е-е Виталя,родная речь,она не забываема.... :lol: :lol: Цитата:
Vital:
а немецкие ещё не выучил.

ну а тут внатуре засада... язык-то примитивный... красочность (в моём понимании) отсутствует... у них мата НЕТУ!!!! :-( :-( :-(
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.12.16 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не буду я ей писать. Походу враги мы теперь будем.

вот,виш... ты с бабём ещё и расставаться не можеш... а эт Виталь НАУКА! :lol:
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.12.16 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ни себе черта,какие слова люди
знают.И 0.7тоже знает,раз ОК -
к нему обращается...

эт у нас Дракош, код такой... "неДавинчиный".... :-)
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
вот,виш... ты с бабём ещё и расставаться не можеш... а эт Виталь НАУКА!

Не буду . Потому что не буду её. Она оценивает людей по картинкам. А это плохо. Не буд обьснять почему то долго и мутно
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1825
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.12.16 - 18:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не буду я ей писать

Ура!!!И жумуртки подкатывать не надо
Я из ориентации лесбийства,так шо узбогойтесь :lol: :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Ура!!!И жумуртки подкатывать не надо

Дане кто и не будет . Сиди ровно на попке.
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* 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8265
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 27.12.16 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Не буду . Потому что не буду её. Она оценивает людей по картинкам. А это плохо. Не буд обьснять почему то долго и мутно

СПАТЬ ИДИ! уже поздно... завтра поговорим...
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