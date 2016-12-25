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≡ Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на борту пропал с радаров		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на борту пропал с радаров
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26617
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.16 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самолет Ту-154 пропал после взлета из Российского Адлера, на борту находится 91 человек. Об этом сообщила в воскресенье утром пресс-служба Минобороны РФ.
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ВЧК
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...




Отправлено: 25.12.16 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Борт направлялся в сирийскую Латакию для участия в новогоднем концерте. На нем находились музыканты ансамбля имени Александрова и 9 журналистов.
Ну какой может быть концерт и праздник к когда гибнут гражданские люди и идёт война?

§ Vital
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 25.12.16 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Ну какой может быть концерт и праздник к когда гибнут гражданские люди и идёт война?

А почему нет? В отечественную войну вроде тоже гастроли мутитили разные певцы.
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ОГПУ
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...




Отправлено: 25.12.16 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Ну какой может быть концерт и праздник к когда гибнут гражданские люди и идёт война?

Мир Вам,ВЧК.
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих.

§ yeti91
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 25.12.16 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самолет 1983 года выпуска-33 года было .3 года назад как могли и списать
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Доцент
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...




Отправлено: 25.12.16 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самолет 1983 года выпуска-33 года было .3 года назад как могли и списать%%%%%%

Зачем подменять возраст самолета- налетанным моторесурсом?
За это время самолет ТУ-154 налетал немногим более 7000 моточасов, при ресурсе 60 000 моточасов. Так что, в технической точки зрения -это далеко не старый самолет, который в 2015г прошел сертификацию. Экипаж был опытный- он несколько раз был лидером, помогая перегонять в Сирию истребители.
Земля вам пухом, БРАТЬЯ и СЁСТРЫ!

???????
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...




Отправлено: 25.12.16 - 17:59
Комментарий удален модератором.

§ yeti91
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.12.16 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доцент - ты сказок начитался?чтоб в Росии за 33 года 7тыщ часов налетал,он как минимум 70 000 налетал.ты из тех кто верит что америка побывала на луне:).
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§ Казаr
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...
Казаr


(Только чтение)
Сообщений: 38
Регистрация: 18.12.16
Отправлено: 26.12.16 - 08:39
Комментарий удален модератором.
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§ Казаr
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...
Казаr


(Только чтение)
Сообщений: 38
Регистрация: 18.12.16
Отправлено: 26.12.16 - 08:41
Комментарий удален модератором.
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§ Rem
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...
Rem


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 581
Регистрация: 10.02.11
Отправлено: 27.12.16 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yeti91:
Доцент - ты сказок начитался?чтоб в Росии за 33 года 7тыщ часов налетал,он как минимум 70 000 налетал.

Это не гражданский борт, а военный.
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§ Vital
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rem:
Это не гражданский борт, а военный.

Друзья . Борт куда летел? С кем летел? Повторяюсь. Если Москва не чё путного кроме детских версий не скажит . Я так же как и Марик буду любить тс.
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§ 74
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.12.16 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Марик буду

а где Марик?
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* Ольга Колоколова
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2029
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а где Марик?
Из тематической ветки - будьте добры. Во флуд, пожалуйста
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§ Vital
Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не знаю.
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