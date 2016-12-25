Доцент Re: Самолёт ТУ-154 Минобороны РФ с артистами и журналистами на... #5







Отправлено: - 16:39 Самолет 1983 года выпуска-33 года было .3 года назад как могли и списать%%%%%%



Зачем подменять возраст самолета- налетанным моторесурсом?

За это время самолет ТУ-154 налетал немногим более 7000 моточасов, при ресурсе 60 000 моточасов. Так что, в технической точки зрения -это далеко не старый самолет, который в 2015г прошел сертификацию. Экипаж был опытный- он несколько раз был лидером, помогая перегонять в Сирию истребители.

Земля вам пухом, БРАТЬЯ и СЁСТРЫ!