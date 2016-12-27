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§ NG.kz
Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей возле Лисаковска
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26617
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водитель 1986 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ-21093 и двигавшийся в сторону поселка Октябрьский, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем «мазда».
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ХХХ
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...




Отправлено: 27.12.16 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Парень с девятки тоже скончался.в общем трое.

совет петрович
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...




Отправлено: 27.12.16 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВАЗы надо запретить. Это гробы на колесах.
Принять программу утилизации и до сентября 17-го изьять из обращения.

Саня
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...




Отправлено: 27.12.16 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не вазы виноваты,а удоды ,которые трассы не чистят,на трассах за городом колея. Это нормально? И не надо рассказывать,что ездить надо уметь,20 лет за рулем,по России еду радио слушаю,дорогой наслаждаюсь,а у нас как олень первый год за рулем,в руль вцепишься, шары выпучишь и едешь в напряге.

§ Vital
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 14:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй комент это вчк скорей всего. Третий пенс который не разу не гонял на нормальной техники. Абс и ебс кто нибудь слышал? На современной машине можно чудеса мутить. Выдерживает нагрузги . А по теме Соболезную.
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Серый
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...




Отправлено: 27.12.16 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саня:

Дорога там нормальная, чистый асфальт. Авто тоже вроде впорядке (было).
Водила был пьяный!!!

§ Vital
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый:
Водила был пьяный!!!

Гаи в курсе?
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§ 74
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.12.16 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Саня:
по России еду радио слушаю,дорогой наслаждаюсь,а у нас как олень первый год за рулем,в руль вцепишься, шары выпучишь и едешь в напряге.

так то так оно и есть.. По Кустанайской области местами только чистят трассы.. При чем трасса РЕСПУБЛИКАНСКОГО значения.. имею ввиду направление Челябинск - Кустанай.
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§ 74
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3545
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 27.12.16 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совет петрович:
до сентября 17-го изьять из обращения.

а чего не марта или июля? чем обусловлен сентябрь?
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джо блэк
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...




Отправлено: 27.12.16 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
чего не марта или июля? чем обусловлен сентябрь?

А у ВЧК как у Мюнхгаузена на этот день война с Англией заморочена.Дык коммуникации должны быть очищены от хлама,чтоб бронепоездам не мешали.

Гена
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...




Отправлено: 27.12.16 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ВАЗовские по всей трассе стоят с вывернутыми шаровыми.. В этот раз наверняка то же самое.

лада седан
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...




Отправлено: 27.12.16 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:Цитата:
до сентября 17-го изьять из обращения.

а чего не марта или июля? чем обусловлен сентябрь?

Наверно что бы к следующей осени не было на дорогах этого дерьма на колесах

Серый
Re: Две женщины скончались в результате столкновения автомобилей...




Отправлено: 27.12.16 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Весь город в курсе, думаю, что и они тоже!
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