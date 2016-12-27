Цитата: Саня:

по России еду радио слушаю,дорогой наслаждаюсь,а у нас как олень первый год за рулем,в руль вцепишься, шары выпучишь и едешь в напряге.

так то так оно и есть.. По Кустанайской области местами только чистят трассы.. При чем трасса РЕСПУБЛИКАНСКОГО значения.. имею ввиду направление Челябинск - Кустанай.