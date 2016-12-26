|Цитата:
13 - тый:
Я сказал что данный вид бизнеса весьма рентабелен.
Это не так.
Цитата:
13 - тый:
а имея сеть аптек плюс поставлять лекарства оптом это другой разговор.
Это не так. Опт это вообще совершенно другая деятельность.
Цитата:
13 - тый:
Я лишь утверждаю что это очень рентабельный бизнес.
И это тоже не так.
Цитата:
13 - тый:
Кроме того что это рентабельный бизнес это еще и "закрытый" бизнес. В него с улицы не влежешь. Поэтому у нас на область несколько крупных поставщиков ЛС и сети аптек.
Поставщиков сравнительно много, мелких аптек тоже много, не сетей.
При желании получить лицензию и открыть свою аптеку - ты сможешь без особых проблем.
Ты много раз повторил про "большую рентабельность", так вот это не так.