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§ NG.kz
про цены на лекарства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26617
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вот сегодня прошелся по аптекам , соседка просила прикупить деклафинат в уколах , так цены меня приятно удивили
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§ Валентин
Re: про цены на лекарства
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4897
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Продадут всё что душе и телу захочется.


У нас здесь и сейчас - да, кроме рецептурных препаратов.
Я говорил про Европу и США - кроме десятка-другого ЛС с аспирином и парацетамолом, ты ничего не купишь без рецепта.

Цитата:
Vital:
Это относится ко всем сферам. Куда не тыкни пальцем .


Дойдёт и до этого, плюс у нас государство с себя снимает финансирование медицины во многом, значит за всё заплатит население.
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* 13 - тый
Re: про цены на лекарства
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 27.12.16 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не говорил, что хочу открыть аптеку. Я сказал что данный вид бизнеса весьма рентабелен. Открыв одну аптеку не озолотишься (хотя и тут многое зависит от места расположения, площади и маркетинга) а имея сеть аптек плюс поставлять лекарства оптом это другой разговор. Заметьте я не говорил о том что это легкие деньги нет там тоже хватает головняков. Я лишь утверждаю что это очень рентабельный бизнес.
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* 13 - тый
Re: про цены на лекарства
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 27.12.16 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кроме того что это рентабельный бизнес это еще и "закрытый" бизнес. В него с улицы не влежешь. Поэтому у нас на область несколько крупных поставщиков ЛС и сети аптек.
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§ Валентин
Re: про цены на лекарства
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4897
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
13 - тый:
Я сказал что данный вид бизнеса весьма рентабелен.


Это не так.

Цитата:
13 - тый:
а имея сеть аптек плюс поставлять лекарства оптом это другой разговор.


Это не так. Опт это вообще совершенно другая деятельность.

Цитата:
13 - тый:
Я лишь утверждаю что это очень рентабельный бизнес.


И это тоже не так.

Цитата:
13 - тый:
Кроме того что это рентабельный бизнес это еще и "закрытый" бизнес. В него с улицы не влежешь. Поэтому у нас на область несколько крупных поставщиков ЛС и сети аптек.


Поставщиков сравнительно много, мелких аптек тоже много, не сетей.
При желании получить лицензию и открыть свою аптеку - ты сможешь без особых проблем.

Ты много раз повторил про "большую рентабельность", так вот это не так.
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Ирина
Re: про цены на лекарства




Отправлено: 27.12.16 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То кто писал новость , как он мог найти препарат с таким названием , такого не существует !!!!диклафинат

§ Vital
Re: про цены на лекарства
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина:
диклафинат

И чё? Почему вы врачи вспоминаете про одну букву когда автор жалуется. Если вы Ирина не в курсе я вам могу найти и диклафинат и деклафинат.(КИТАЙ ПОМОЖЕТ) А вы в курсе Ирина что после того когда принимаешь то что вы выписываите не конкретно вы а ваще то ещё потом приходется лечится . Почему вы Ирина не вспоминаите про то когда пихаите всяк фигню пациента .
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§ Валентин
Re: про цены на лекарства
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4897
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ирина:
такого не существует !!!!диклафинат


Диклофенак же, ну :)
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§ Vital
Re: про цены на лекарства
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Диклофенак же, ну :)

А знаешь почему Ирина замолчала. ?
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§ Валентин
Re: про цены на лекарства
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4897
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А знаешь почему Ирина замолчала. ?


Удиви меня!
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§ Vital
Re: про цены на лекарства
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3782
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Удиви меня!

Удалят меня . Сам короче гадай.
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* 13 - тый
Re: про цены на лекарства
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 27.12.16 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда то имел опыт работы в одной местной фарм сети и знаю что говорю. ИП Пупкин фармацевт с одной захудалой аптекой переделанной из однушки конечно будет иметь больше возни чем EBIT. Как тебе, Валентин разлет цен который я тебе приводил между складами и аптеками. И это все ты называешь не рентабельный бизнес. Это бизнес по "местному" когда к цене товара прилипает сверху до 60% наценки. Так себя вести и торговать можно когда ты монополист или почти монополист т.к. если вас несколько (до 5-7) можно договориться между собой и врятли кто то докажет ценовой сговор
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