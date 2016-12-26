Цитата: kbkz1980:

,буду рад если женщина с мозгами мною будет управлять,тьфу срапота ,аж мужиком тут не пахнет

Чёт зацепила ты меня. Пять раз уже перечитал. В себе покапался. Жизнь свою вспомнил. Тот же развод. Кстати мы разбежались потому что она не смогла мной крутить вертеть. А сегодня по факту я реально сдулся . Потому походу и ещу себе взрослую как ты сказала с мозгами женщину которая будет управлять мной. Видишь ли в чём дело Проблемный я. Я позволяю себе такие вещи которые среднестатический человек не может. Я хочу работаю хочу не работаю . Что удивительно незнаю почему но мне всегда везёт. Куда бы я не устраивался на работу мне не кто не отказывал. Я боюсь что вот эта моя самоувереность рано или поздно меня может погубить. Вот скорей всего причина моей тяги к взрослым опытным и умным женщинам который могли б меня утихомирить и управлять. Малолеткам это не подсилу.