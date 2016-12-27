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§ NG.kz
Подсудимый по делу о тройном убийстве получил пожизненное лишение свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26614
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
39-летний Алексей Супрядкин, который признавал свою вину, получил пожизненное лишение свободы. Все отрицавший 37-летний Александр Коновалов приговорен к 20 годам в колонии строгого режима.
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совет петрович
Re: Подсудимый по делу о тройном убийстве получил пожизненное...




Отправлено: 27.12.16 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изуверы, и лица страшные..
Таких орков будем кормить пожизненно на свои налоги пока они сидят

Катя
Re: Подсудимый по делу о тройном убийстве получил пожизненное...




Отправлено: 27.12.16 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ,смотреть на их рожи тяжело ,но сроки хорошие для них...

местный
Re: Подсудимый по делу о тройном убийстве получил пожизненное...




Отправлено: 27.12.16 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем их оставили жить? Кормить, охранять?
Чтобы потом освободить досрочно?

[Исправлено: Vasiliy, 27.12.2016 - 13:51]
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