премьер-пример Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год #3







Отправлено: - 12:35 Цитата: Вы можете припомнить эпизод в истории, чтобы организатор переворота отводил себе в будущем руководстве вторую роль? А кому первая-то?

Берите Украину в пример. 1-й Майдан. Юля становится премьером, отменяет скидочные соглашения с РФ по газу, настаивает на каких-то доп. внутригосударственных газовых посредниках, деньги отмываются, с нее взятки гладки, она серый кардинал и сейчас. 2-й майдан Сеня-кролик ведавший и "невидимыми" для народа траншами МВФ, и великой стеной и запачкавшийся на африканском некондиционном и дорогом угле, ушел "чистеньким", малые шишки получает только Порошенко по своей тупости от пьянства и жадности - за свои грехи, и Янукович в свое время - только по своей трусости и глупости, а должны многие отвечать, бандой по сговору с большими сроками, а нет - у всех типа разные дела, они типа врознь.