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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26614
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы выходим в Новый год с надеждами на укрепление мира и согласия в стране, рассчитывая на поддержку Огненного Петуха. Ведь он требует от своего окружения максимум ответственности и самоотдачи в стремлении довести все свои начинания до конца.
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§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4896
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пессимист:
- Хуже уже не будет.
Оптимист:
- Будет! Конечно, будет!

Ну, всех с наступающим!
Профайл

nik58
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 27.12.16 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот с радиоточки вчера высказал!С горяча но в точку!Фантомное государство!Людям не легче от этого,но своему статусу оно соответствует!

премьер-пример
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 27.12.16 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы можете припомнить эпизод в истории, чтобы организатор переворота отводил себе в будущем руководстве вторую роль? А кому первая-то?

Берите Украину в пример. 1-й Майдан. Юля становится премьером, отменяет скидочные соглашения с РФ по газу, настаивает на каких-то доп. внутригосударственных газовых посредниках, деньги отмываются, с нее взятки гладки, она серый кардинал и сейчас. 2-й майдан Сеня-кролик ведавший и "невидимыми" для народа траншами МВФ, и великой стеной и запачкавшийся на африканском некондиционном и дорогом угле, ушел "чистеньким", малые шишки получает только Порошенко по своей тупости от пьянства и жадности - за свои грехи, и Янукович в свое время - только по своей трусости и глупости, а должны многие отвечать, бандой по сговору с большими сроками, а нет - у всех типа разные дела, они типа врознь.

ссср
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год




Отправлено: 27.12.16 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо за смелость высказывать свои мысли.

( просьба редакторам: печатайте текст без ошибок):
Между тем, как отметили внимательные граждане, ни до суда, ни после него так и прозвучали причины, побудившие Кулекбаева к акту мести. Видимо, властям эта тема была невыгодна.
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