Цитата: 13 - тый:

Я сказал что данный вид бизнеса весьма рентабелен.



Это не так.



Цитата: 13 - тый:

а имея сеть аптек плюс поставлять лекарства оптом это другой разговор.



Это не так. Опт это вообще совершенно другая деятельность.



Цитата: 13 - тый:

Я лишь утверждаю что это очень рентабельный бизнес.



И это тоже не так.



Цитата: 13 - тый:

Кроме того что это рентабельный бизнес это еще и "закрытый" бизнес. В него с улицы не влежешь. Поэтому у нас на область несколько крупных поставщиков ЛС и сети аптек.



Поставщиков сравнительно много, мелких аптек тоже много, не сетей.

При желании получить лицензию и открыть свою аптеку - ты сможешь без особых проблем.



Ты много раз повторил про "большую рентабельность", так вот это не так.