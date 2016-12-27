NG.kz Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:41 Мы выходим в Новый год с надеждами на укрепление мира и согласия в стране, рассчитывая на поддержку Огненного Петуха. Ведь он требует от своего окружения максимум ответственности и самоотдачи в стремлении довести все свои начинания до конца.

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