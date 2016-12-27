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§ NG.kz
Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26612
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы выходим в Новый год с надеждами на укрепление мира и согласия в стране, рассчитывая на поддержку Огненного Петуха. Ведь он требует от своего окружения максимум ответственности и самоотдачи в стремлении довести все свои начинания до конца.
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§ Валентин
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что не надо брать в Новый Год
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4894
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пессимист:
- Хуже уже не будет.
Оптимист:
- Будет! Конечно, будет!

Ну, всех с наступающим!
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