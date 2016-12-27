Ольга Колоколова Re: Новогодняя ветка НГ. История. Картинки. Поздравления. #6



Модератор

(Администрация) Сообщений: 2028

Регистрация: 24.12.06 Модератор(Администрация) Отправлено: - 11:38 yudjin, здорово! Детство вспомнилось. С душой сделал, как всегда. А на последнем коллаже фотография - это же старые заводские дома. И не похоже, что садик! Значит родители для детей фигуры ваяли. Здорово!