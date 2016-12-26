Цитата: Vital:

Продадут всё что душе и телу захочется.



У нас здесь и сейчас - да, кроме рецептурных препаратов.

Я говорил про Европу и США - кроме десятка-другого ЛС с аспирином и парацетамолом, ты ничего не купишь без рецепта.



Цитата: Vital:

Это относится ко всем сферам. Куда не тыкни пальцем .



Дойдёт и до этого, плюс у нас государство с себя снимает финансирование медицины во многом, значит за всё заплатит население.