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§ NG.kz
про цены на лекарства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26612
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вот сегодня прошелся по аптекам , соседка просила прикупить деклафинат в уколах , так цены меня приятно удивили
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§ Валентин
Re: про цены на лекарства
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4894
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Продадут всё что душе и телу захочется.


У нас здесь и сейчас - да, кроме рецептурных препаратов.
Я говорил про Европу и США - кроме десятка-другого ЛС с аспирином и парацетамолом, ты ничего не купишь без рецепта.

Цитата:
Vital:
Это относится ко всем сферам. Куда не тыкни пальцем .


Дойдёт и до этого, плюс у нас государство с себя снимает финансирование медицины во многом, значит за всё заплатит население.
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* 13 - тый
Re: про цены на лекарства
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 27.12.16 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не говорил, что хочу открыть аптеку. Я сказал что данный вид бизнеса весьма рентабелен. Открыв одну аптеку не озолотишься (хотя и тут многое зависит от места расположения, площади и маркетинга) а имея сеть аптек плюс поставлять лекарства оптом это другой разговор. Заметьте я не говорил о том что это легкие деньги нет там тоже хватает головняков. Я лишь утверждаю что это очень рентабельный бизнес.
Профайл
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