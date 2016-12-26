Цитата: 666:

ну не верю я в эту муть, знаю ее очень хорошо, девчонка ходит в уггах и простом пуховике, на эти деньги можно было шубу как минимум купить себе.Просто элементарная халатность, половину денег отдавала налом- без подтверждающих документов. очень надеюсь, что срок заменят на условный,жалко ее, просто нет слов.



Полностью солидарен.