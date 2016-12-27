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§ NG.kz
"Костанай Су" снова дарит подарки?!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26612
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.12.16 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем доброе время суток! То что новогодние дни богат сюрпризами,никого не удивит..Вот и наша "Костанай Су " также, оказывается, в этом плане молодец..
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§ лимон
Re: "Костанай Су" снова дарит подарки?!
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.12.16 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"И самое страшное ,что такое положение дел вполне устаивает Акимат города и области."
посмотрите где предыдущее руководство акимата ... некогда им, бюджет надо осваивать
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Lex
Re: "Костанай Су" снова дарит подарки?!




Отправлено: 27.12.16 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
некогда им, бюджет надо осваивать

а ты думаешь что при товарище "30%" будет также? Нее, треш будет в лучшем случае такой же ,а то и еще хуже. Одно интересно, через сколько им и его "свитой" займутся. Год, два , 5? )
У меня есть предложение. Видел как мое сообщение редактировала Ольга если не ошибаюсь Редактор. А давайте проведем голосование хотя бы на вашем сайте- "Как смотрит население на перенятие опыта соседей в виде расстрела за коррупцию" и два ответа "положительно" и "отрицательно". Мне вот кажется, что ответ очевиден будет.

А.С.
Re: "Костанай Су" снова дарит подарки?!




Отправлено: 27.12.16 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое интересное,что с 1 января они опять повышают тарифы;а трубы как были гнилые,так и остаются.

§ dandiv
Re: "Костанай Су" снова дарит подарки?!
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.12.16 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
частный сектор КСК остался без холодной воды...Ладно бы они начали судорожно исправлять ситуацию...Так нет ведь..Только сегодня( 27.12.16) с утра ,МОЖЕТ БЫТЬ, как было понято из разговора с диспетчером, они займутся этой НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ,опять таки со слов диспетчера, проблемкой....

Возможно где-то была более серьезная авария? Бригад то у них я думаю немного, поэтому и выбирают очередность в зависимости от значимости аварии?
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* Дантист
Re: "Костанай Су" снова дарит подарки?!
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 27.12.16 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
поэтому и выбирают очередность в зависимости от значимости аварии?


Или значимости личности к коттеджу которой перестала поступать вода :-)
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