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§ NG.kz
про цены на лекарства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26612
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вот сегодня прошелся по аптекам , соседка просила прикупить деклафинат в уколах , так цены меня приятно удивили
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бакс
Re: про цены на лекарства




Отправлено: 26.12.16 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты чё только чухнул? Уже чертветь века в рыночной экономике.

молекула
Re: про цены на лекарства




Отправлено: 26.12.16 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я осенью покупала азитромицин белорусский около 1 тыс., недавно пришлось купить наш шымкентский аж за 2600, вот почему наше казахстанское в 2,5 раза дороже импортного? как после этого быть патриотом

бакс
Re: про цены на лекарства




Отправлено: 26.12.16 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бакс:
как после этого быть патриотом

Судя по автомашинам акимата, которые далеко не костанайской сборки, то никак.

§ Валентин
Re: про цены на лекарства
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4894
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.12.16 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть список лекарственных средств, для которых цены зафиксированы и должны быть одинаковыми во всех аптеках.
Ознакомиться можно здесь: http://aipm.kz/index.php/ru/novosti-i-sobytiya/235-perechen-lekarstvennykh-sredstv-i-meditsinskikh-izdelij-na-kotorye-zafiksirovany-tseny-do-kontsa-2016-goda-dlya-aptek

На любые другие лекарства цены могут быть установлены на усмотрение аптеки, то есть жаловаться на разницу в ценах - бессмысленно.

По поводу списка лекарств в меморандуме, конечно, можно разговаривать долго.
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§ yudjin
Re: про цены на лекарства
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4308
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.16 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кто-нибудь регулирует цены на лекарства

та шо Вы... кто как хочет, тот так и др...ит ... страна такая...
Как история повествовала, те, кто должен следить, может токо покровительствовать...
Намедни пришлось засопливить слегка, купил порошочек Нимид... дык в одной аптеке он стоит 63 тн, а в другой ...90 !... разница в 32%... Интересно, а сколько его настоящая цена у производителя?
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У6
Re: про цены на лекарства




Отправлено: 27.12.16 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рыночна экономика, страна барыг и торговых центров. Увы, так и живем

* 13 - тый
Re: про цены на лекарства
13 - тый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 27.12.16 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Например, имея возможность взять препарат с аптечных складов (повезло что там работает родственница) напрямую от поставщика недавно приобретал и отдавал за упаковку 372 тенге, уже в аптеке этот же препарат стоил от 450 тнг (аптека по Толстого самая дешевая цена) до 570 в других пестрых аптеках. Вот и считайте. А с учетом что приобретал я не маленький объем сразу для полного курса лечения то разница от цены склада до цены аптеки составила внушительную цену.
Лекарственный бизнес весьма прибылен. Владельцы понижая цены на лекарства из обязательного списка поднимают цены на все остальное и тем самым не только компенсируют свои потери но и имеют очень большой гешефт. Лекарственные короли у нас в городе известны, их кстати не так много, но все они финансово чуствуют себя очень не плохо.
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гость
Re: про цены на лекарства




Отправлено: 27.12.16 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это бизнес, а что Вы хотели? Медицины. Во многих развитых странах (куда мы якобы стремимся), эталонах так сказать, к примеру без рецепта врача практически никакое не купишь.

§ Валентин
Re: про цены на лекарства
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4894
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Интересно, а сколько его настоящая цена у производителя?


1-2 копейки за содержимое, и десяток тенге за упаковку :)
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§ Валентин
Re: про цены на лекарства
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4894
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
13 - тый:
Лекарственный бизнес весьма прибылен.


Открой свою аптеку, озолотишься! ))

Цитата:
гость:
Во многих развитых странах (куда мы якобы стремимся), эталонах так сказать, к примеру без рецепта врача практически никакое не купишь.


Именно так.
Сначала сходи к врачу, заплати за приём. И не 3-4 тысячи тенге, нет.
Потом с рецептом сходи в аптеку, заплати за лекарство (тоже, кстати, значительно дороже, чем у нас).

Никаких "да я сам антибиотик куплю, я же и так знаю что мне пропишут".
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Хохол
Re: про цены на лекарства




Отправлено: 27.12.16 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
13 - тый:
Лекарственный бизнес весьма прибылен.

Проснулись . Самый ходовой товар во все времена , была водка и лекарства . Особенно сейчас , когда у большинства сидячий образ жизни , в добавок к плохой экологии и еды из сплошной химии . Иной раз читаешь форумчан и удивляешься , любимые темы о лекарствах и болячках .

§ Vital
Re: про цены на лекарства
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Никаких "да я сам антибиотик куплю, я же и так знаю что мне пропишут".

Так врачи всё равно выписывают то что по телеку рекламируют. Смысл идти на приём. Когда знаешь и так что простыл. Предлагаю оставить только хирургов. Так как не все умеют резать правильно . А терапевты это просто зря потраченное время и деньги.
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§ Валентин
Re: про цены на лекарства
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4894
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.12.16 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Смысл идти на приём. Когда знаешь и так что простыл. Предлагаю оставить только хирургов. Так как не все умеют резать правильно . А терапевты это просто зря потраченное время и деньги.


А кто сказал, что у тебя выбор будет-то?
В аптеке тебе ничего, кроме парацетамола, без рецепта не продадут, вот и всё.
Заболел - иди к врачу, плати за приём (часть оплатит страховка, если она у тебя есть), и только потом сможешь в аптеке купить лекарство.
И нет, не получится "для меня это дорого, посоветуйте аналог подешевле".

У нас пока всё очень либерально, особенно для любителей лечиться "по интернету".
Но придёт туда же, когда до причастных граждан дойдёт, что у населения можно таким образом изымать излишки денег.
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§ Vital
Re: про цены на лекарства
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3770
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
В аптеке тебе ничего, кроме парацетамола, без рецепта не продадут, вот и всё.

Продадут всё что душе и телу захочется.
Цитата:
Валентин:
что у населения можно таким образом изымать излишки денег.

Это относится ко всем сферам. Куда не тыкни пальцем .
Профайл
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