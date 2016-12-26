Цитата: Vital:

Смысл идти на приём. Когда знаешь и так что простыл. Предлагаю оставить только хирургов. Так как не все умеют резать правильно . А терапевты это просто зря потраченное время и деньги.



А кто сказал, что у тебя выбор будет-то?

В аптеке тебе ничего, кроме парацетамола, без рецепта не продадут, вот и всё.

Заболел - иди к врачу, плати за приём (часть оплатит страховка, если она у тебя есть), и только потом сможешь в аптеке купить лекарство.

И нет, не получится "для меня это дорого, посоветуйте аналог подешевле".



У нас пока всё очень либерально, особенно для любителей лечиться "по интернету".

Но придёт туда же, когда до причастных граждан дойдёт, что у населения можно таким образом изымать излишки денег.