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≡ Лексус, похожий на Лексус акима города!		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Лексус, похожий на Лексус акима города!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.16 - 09:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня 24.12.2016г. данный автомобиль целый день стоял на стоянке между домами № 47 и № 49 по ул. Карбышева, хотя водитель живёт в 51-м. Наверное это связано с тем, чтобы меньше привлекать внимание к машине с "левыми" номерами. И опять наверное акимат скажет "что это абсолютно другой автомобиль".
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Честный
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 26.12.16 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, не обиженка и не бывший водитель. Просто как то не справедливо когда у простого народа знак "Ш" с линейкой бегают перемеряют, а аким города не успевает номера на машине менять!!! Вот и ВСЁ.

§ Матвей Запупыркин
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!
Матвей Запупыркин


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 26.03.16
Отправлено: 26.12.16 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
день Вам добрый...а ссылку можно...на видео с ГАИшником... наверно многим будет интересно... ;) :-P
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§ Моше
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3849
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 26.12.16 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Честный:
Нет, не обиженка и не бывший водитель. Просто как то не справедливо когда у простого народа знак "Ш" с линейкой бегают перемеряют, а аким города не успевает номера на машине менять!!! Вот и ВСЁ.

Просто аким - бай, а ты - холоп. И права у вас разные, вне зависимости от того, что начеркано в конституции.
Вот и весь расклад.
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§ denfostr
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!
denfostr


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Сообщений: 5
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 26.12.16 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://www.youtube.com/watch?v=NNYtVF8TG34 вот, видео с гаишником возле акимата г.Рудный 2015 год
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§ Сэм
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!
Сэм


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Сообщений: 342
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.12.16 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дима:
Две разные машины! Решетки под номером разные. У первой хром есть, у другой нет!!! Так что автор зря.....

Если сравнивать летние и зимние фото, то да, отсутствие хрома на зимнем фото наводит на мысль, что машины разные. Но...
Сегодня проходил возле горакимата и видел Лексус с номером 009АА, так у него тоже отсутствует хром на решетке под номером.
Так, что возможно автор и не ошибается.
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§ denfostr
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 26.12.16 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фото можно этого персонажа перевертыша?
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§ yeti91
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 304
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.12.16 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем им решетку снизу менять ,проще новый купить 570ый.деньги то есть :-)
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местный
Re: Лексус, похожий на Лексус акима города!




Отправлено: 27.12.16 - 09:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не справедливо это когда ты на своем старой ваз едешь и тебя обгоняет хлам тонированное иномарка,или с шторками!!!а тебя при первой возможностьи штрафы вешают!!!Если всех и народ и 4инов всех!!!!
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