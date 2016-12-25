Цитата: Честный:

Нет, не обиженка и не бывший водитель. Просто как то не справедливо когда у простого народа знак "Ш" с линейкой бегают перемеряют, а аким города не успевает номера на машине менять!!! Вот и ВСЁ.

Просто аким - бай, а ты - холоп. И права у вас разные, вне зависимости от того, что начеркано в конституции.

Вот и весь расклад.