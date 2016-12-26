андрей Re: Средняя пенсия в Казахстане с 1 июля 2017 года составит 66... #4







Отправлено: - 08:54 какое замечательное слово "СРЕДНЯЯ......" , ёмкое , удобное , хорошо вешается на уши и заменяет собственное величие . Мол вон МЫ какие ..... А они????? Мы им СРЕДНЮЮ зарплату , СРЕДНЮЮ продолжительность жизни , пенсию и ту СРЕДНЮЮ и хоть бы какая благодарность ,нет каждый раз приходится бюджетников выгонять на улицы для приветствия , а вот что бы самим с великой благодарностью выйти и помахать ручкой с криками УРА и ДА ЗДРАВСТВУЕТ.....и СПАСИБО ЗА НАШЕ ВСЁ . В общем МЫ им пирожное , мороженое ,а они заборы красят....!!!!!