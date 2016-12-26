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≡ Средняя пенсия в Казахстане с 1 июля 2017 года составит 66 721 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Средняя пенсия в Казахстане с 1 июля 2017 года составит 66 721 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава министерства здравоохранения и социального развития РК сообщила, что с учетом расчётов, проведённых совместно с Министерством финансов РК, с 1 июля 2017 года будут повышены на 20% как солидарная, так и базовая пенсия.
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одлод
Re: Средняя пенсия в Казахстане с 1 июля 2017 года составит 66...




Отправлено: 26.12.16 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
осталось еще озвучить цену булки хлеба на 1 июля 2017 г

У6
Re: Средняя пенсия в Казахстане с 1 июля 2017 года составит 66...




Отправлено: 27.12.16 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А цены на лекарства и продукты питания на сколько взлетели???

63
Re: Средняя пенсия в Казахстане с 1 июля 2017 года составит 66...




Отправлено: 27.12.16 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё познается в сравнении. Какие цены будут в июле 2017го, скорее всего всё станет дороже и на повышенную пенсию сможешь купить то же самое, а может и меньше.Так что дорога ложка к обеду. Сказали на 20% ну и не надо мудрить, там на 9%, там на 7%. на 20 так на 20!

андрей
Re: Средняя пенсия в Казахстане с 1 июля 2017 года составит 66...




Отправлено: 27.12.16 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какое замечательное слово "СРЕДНЯЯ......" , ёмкое , удобное , хорошо вешается на уши и заменяет собственное величие . Мол вон МЫ какие ..... А они????? Мы им СРЕДНЮЮ зарплату , СРЕДНЮЮ продолжительность жизни , пенсию и ту СРЕДНЮЮ и хоть бы какая благодарность ,нет каждый раз приходится бюджетников выгонять на улицы для приветствия , а вот что бы самим с великой благодарностью выйти и помахать ручкой с криками УРА и ДА ЗДРАВСТВУЕТ.....и СПАСИБО ЗА НАШЕ ВСЁ . В общем МЫ им пирожное , мороженое ,а они заборы красят....!!!!!

1504
Re: Средняя пенсия в Казахстане с 1 июля 2017 года составит 66...




Отправлено: 27.12.16 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автоматически процентов 30 населения с зарплатой 40-50 тыс. отправляются ЗА ЧЕРТУ бедности.

§ Дантист
Re: Средняя пенсия в Казахстане с 1 июля 2017 года составит 66...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 27.12.16 - 09:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
66 721 тенге! Эх заживем!!! :lol:
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