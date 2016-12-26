может быть Re: Турнир на Кубок области по волейболу среди девушек... #2







Отправлено: - 17:20 Цитата: "что у них в классах некоторых предметов еще нет - например, химии". Может нет потому что там таких учителей нет? Когда то мы тоже из за отсутствия учителя в школе какие то предметы вовсе не проходили.