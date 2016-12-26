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§ NG.kz
Турнир на Кубок области по волейболу среди девушек завершился со скандалом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соревнования среди спортсменок 2003-2004 г. р. прошли 23-25 декабря в спортзале Костанайской ДЮСШ № 2. В них приняли участие 8 команд, которые разделили на две группы.
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§ Victor Yang
Re: Турнир на Кубок области по волейболу среди девушек...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7625
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.12.16 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аркалык привез на соревнования спортсменок 2001-2002 г. р.,

Интересно, руководителей накажут? Чему такие чиновники от образования учат детей?

[Исправлено: Victor Yang, 26.12.2016 - 15:31]
Профайл

может быть
Re: Турнир на Кубок области по волейболу среди девушек...




Отправлено: 26.12.16 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "что у них в классах некоторых предметов еще нет - например, химии". Может нет потому что там таких учителей нет? Когда то мы тоже из за отсутствия учителя в школе какие то предметы вовсе не проходили.

София
Re: Турнир на Кубок области по волейболу среди девушек...




Отправлено: 26.12.16 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то ехала на аркалыкском поезде вместе с детьми спортсменами, по их разговору я тоже поняла что они едут с чужими документами на соревнования. Разве это не проверяется как то.

Чужачка
Re: Турнир на Кубок области по волейболу среди девушек...




Отправлено: 27.12.16 - 09:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в 8 классе учать химию не знали че 2003 девочки учаться в 8 классе если не знали и потом Вы думаете что Аркалык привезет девочек других года рождения.
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