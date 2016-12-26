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§ NG.kz
На чем ездят госслужащие от президента до акимов областей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос риторический. Официальный сайт eisto.kz выдает интересные с точки зрения мирового финансового кризиса, поддержки отечественного автопрома, да, и банально соблюдения прохождения техосмотра данные.

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сережка
Re: На чем ездят госслужащие от президента до акимов областей




Отправлено: 26.12.16 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
алматинский не велосипеде

* лимон
Re: На чем ездят госслужащие от президента до акимов областей
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.16 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а отечественный автопром выпускает авто представительского класса?
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r
Re: На чем ездят госслужащие от президента до акимов областей




Отправлено: 26.12.16 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Техосмотр новых авто проходят через пять лет

Бывалый
Re: На чем ездят госслужащие от президента до акимов областей




Отправлено: 26.12.16 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а отечественный автопром выпускает авто представительского класса?

SsangYong Chairman?

Сеня
Re: На чем ездят госслужащие от президента до акимов областей




Отправлено: 26.12.16 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Казахстане вообще то семилетка.авто 7 лет то не проходят

))
Re: На чем ездят госслужащие от президента до акимов областей




Отправлено: 27.12.16 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на авто хотя бы ездить можно, а что можно делать на Пегасах за 86 000 000 на большом мосту? :lol:

* лимон
Re: На чем ездят госслужащие от президента до акимов областей
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.12.16 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
SsangYong Chairman?

это не полный привод и не внедорожник :-x
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* лимон
Re: На чем ездят госслужащие от президента до акимов областей
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.12.16 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
это не полный привод и не внедорожник :-x

упс, полный привод однако
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