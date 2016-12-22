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§ NG.kz
«Здоровье человека стало товаром»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.12.16 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При обсуждении системы страховой медицины, введение которой в Казахстане запланировано на начало 2018 года, чаще говорят о де-нежной стороне. Кто и сколько будет платить взносов, не похитят ли эти средства, как в 90-х годах, - все это важно, но ведь очередная ре-форма проводится ради улучшения качества медицинских услуг.
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Гость
Re: «Здоровье человека стало товаром»




Отправлено: 22.12.16 - 09:39
Комментарий удален модератором.

Кобра
Re: «Здоровье человека стало товаром»




Отправлено: 22.12.16 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Если начинать лечить по стандартам, то может быть непереносимость определенной группы препаратов. А они в перечне стандарта есть. Если человек не переносит эти препараты, но его ими лечили, это качественное лечение или некачествен-ное?

Как же прав доктор! У меня в этом году на приеме терапевт обнаружил повышенное давление. Сразу выписали лекарство, объяснив что теперь придется пить его до конца жизни. Как аллергик с большим стажем, прочитала инструкцию к нему, обнаружила, что оно мне не подходит. Покупать не стала, пила свои БАДы до следующего приема. На приеме, на вопрос:"Почему не пьете назначенный препарат?" честно ответила. На это молодой доктор мне сказала:" Зачем Вы читаете? Не надо читать!".Вот такое оно - лечение по стандартам. :-( Молодые врачи в поликлинике очень вежливые и внимательные, но опыта им очень не хватает. А тут еще эти стандарты.
P.S. После проведения СМАД выяснилось, что давление в норме и ничего принимать, тем более пожизненно, нет необходимости.

54
Re: «Здоровье человека стало товаром»




Отправлено: 22.12.16 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сагынтай Серикбаевич доктор от бога! Здоровья Вам и успехов в работе!

Евгений
Re: «Здоровье человека стало товаром»




Отправлено: 22.12.16 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
54:
Сагынтай Серикбаевич доктор от бога! Здоровья Вам и успехов в работе!


Отличный доктор и человек. Дай бог ему здоровья. Успехов работе Вам.

§ peshexod
Re: «Здоровье человека стало товаром»
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3052
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 22.12.16 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проходил в его клинике техосмотр себя любимого.
Врач настоящий, каких не много сегодня.
Жена тоже прием ведет.
Лаборанты девушки приятные.
Кроме того что врачи грамотные, к тому же и люди порядочные.
Профайл

Посетитель
Re: «Здоровье человека стало товаром»




Отправлено: 27.12.16 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привез своего отца с кучей осложнений. Не стали оперировать так-как он не смог бы выдержать. Честно отказали не смотря ни на какие деньги. Спасибо доктор. А тогда я не понимал.

посетительница
Re: «Здоровье человека стало товаром»




Отправлено: 27.12.16 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только один раз осложнение было после обрезания когда судились, а так очень хорошая клиника.
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