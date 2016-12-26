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Куратор темы: drakon
§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3763
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.16 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лиль не слушай этого (бандита) Мути любовь с нормальнами пацанами.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9189
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.16 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Мути любовь с нормальнами пацанами.

Не хочет она со мной - нормальным мутить... :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1822
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.12.16 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
Лиль,а моей фотки у тя случАем нету?...


Муля,у меня на всех есть ассоциативные фоточки,вот енто вы :lol: :lol: :lol:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1822
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 26.12.16 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
Лиль,не путайся с этим жуком-тунеядец он..... иш разлёгся

Мне более другой нюансик рассмешил,мне грит возраст не важен,я по старше люблю...
Это я понимаю так,сам то я не на что не способен,буду рад если женщина с мозгами мною будет управлять,тьфу срапота ,аж мужиком тут не пахнет :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9189
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.16 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Муля,у меня на всех есть ассоциативные фоточки,вот енто вы

Лилли,мою выставь,я думаю - буду лучше,чем эти 2 жулика... :oops:
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8253
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 26.12.16 - 20:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лилли,мою выставь,я думаю - буду лучше,чем эти 2 жулика.

Дракоша,вишь Лиля на "вы" обратилась? :-) Цитата:
kbkz1980:
вот енто вы

это она к тебе и ко мне собирательно обратилась... :-) на фотке и ты,и я, в одном лице... т.е. теле... правда от меня тока лысина под бейсболкой,а от тебя всё остальное... гы-гы-гы..... :lol: :lol: :lol: а у девчонок жопки хоть и бронзовые,но ничё так... кругленькие... красивенькие.... :lol: :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3763
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 05:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне более другой нюансик рассмешил,мне грит возраст не важен,я по старше люблю...
Это я понимаю так,сам то я не на что не способен,буду рад если женщина с мозгами мною будет управлять,тьфу срапота ,аж мужиком тут не пахнет

Странная ты . Если мне нравятся зрелые опытные женщины то почему ты решила что я не мужик. Ты чё думаешь что меня пристыдила этим? Я повторяю ещё раз для тебя персонально. Кому то нравятся малолетки кому то ещё чего нравится. Мне лично нравятся взрослые женщины.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3763
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 06:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нас чёт картинок . Но в принцепе ты в чём то права. Частично права. Я действительно стучал по клаве не трезвый. Но опять же не пристыдишь меня этим. Я хоть на половину был не адекват в отличии от некоторых тут трезвых.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3763
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.12.16 - 06:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
,буду рад если женщина с мозгами мною будет управлять,тьфу срапота ,аж мужиком тут не пахнет

Чёт зацепила ты меня. Пять раз уже перечитал. В себе покапался. Жизнь свою вспомнил. Тот же развод. Кстати мы разбежались потому что она не смогла мной крутить вертеть. А сегодня по факту я реально сдулся . Потому походу и ещу себе взрослую как ты сказала с мозгами женщину которая будет управлять мной. Видишь ли в чём дело Проблемный я. Я позволяю себе такие вещи которые среднестатический человек не может. Я хочу работаю хочу не работаю . Что удивительно незнаю почему но мне всегда везёт. Куда бы я не устраивался на работу мне не кто не отказывал. Я боюсь что вот эта моя самоувереность рано или поздно меня может погубить. Вот скорей всего причина моей тяги к взрослым опытным и умным женщинам который могли б меня утихомирить и управлять. Малолеткам это не подсилу.
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