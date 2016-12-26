Цитата: лимон:

и что дает этот отдельный вид спорта? свое название/чемпионов/турниры? за пределами РК вообще слышали о нем?

Как я понял это упрощенные ММА, чтобы дети могли участвовать, без болевых и удушающих. Хорошая база для детей, если они в будущем будут выступать по ММА. Очень перспективный спорт в плане заработка для спортсменов. Думаю в будущем он сдвинет профессиональный бокс по популярности и деньгам. Я сейчас вообще перестал смотреть бокс и перешел на просмотр UFC это самый крупный промоушен по ММА сейчас.