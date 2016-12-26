NG.kz В Костанае нововведения в Налоговый кодекс будут объяснять на семинарах



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 09:55 Основная их часть начнется с 12 января – с 10.00 по четвергам налогоплательщиков, прежде всего бизнес, ждут в управлении госдоходов. А самый первый семинар, с участием специалистов департамента госдоходов, пройдет 28 декабря в 15 часов.

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