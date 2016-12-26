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§ NG.kz
В Костанае впервые прошел республиканский турнир NOMAD MMA
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участниками турнира по национальному виду единоборств, который прошел в спорткомплексе Академии МВД РК 24-25 декабря, стали 125 борцов из Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей.
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§ лимон
Re: В Костанае впервые прошел республиканский турнир NOMAD MMA
лимон


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Сообщений: 58
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.16 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что дает этот отдельный вид спорта? свое название/чемпионов/турниры? за пределами РК вообще слышали о нем?
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гость
Re: В Костанае впервые прошел республиканский турнир NOMAD MMA




Отправлено: 26.12.16 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не спорт - вид боевых искусств, так заявлено. Я бы вот поставил вопрос об участии детей скажем до 14 лет в боевых искусствах, психика у детей формируется соответствующая. До 14 лет к примеру спорт, а после пожалуйста.

§ 07Litra
Re: В Костанае впервые прошел республиканский турнир NOMAD MMA
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8252
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 26.12.16 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
и что дает этот отдельный вид спорта?

ну в основном,сотрясенеие мозга... а в частностях,некоторые неуправляемые реакции, вызванные "внезапными" приступами головной боли и агрессии... в отдельных (не единичных) случаях деградацию человека... :-x :-x :-x
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От Нурса
Re: В Костанае впервые прошел республиканский турнир NOMAD MMA




Отправлено: 26.12.16 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо организатору тренеру Щур Ю.В. за наших бойцов!

§ 07Litra
Re: В Костанае впервые прошел республиканский турнир NOMAD MMA
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8252
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 26.12.16 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
От Нурса:
Спасибо за наших бойцов!
ну вообще-то, в стране хорошо бы было иметь полноценных граждан.... "рексов" итак хватает....
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§ nero136
Re: В Костанае впервые прошел республиканский турнир NOMAD MMA
nero136


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Сообщений: 141
Регистрация: 25.01.10
Отправлено: 26.12.16 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
и что дает этот отдельный вид спорта? свое название/чемпионов/турниры? за пределами РК вообще слышали о нем?

Как я понял это упрощенные ММА, чтобы дети могли участвовать, без болевых и удушающих. Хорошая база для детей, если они в будущем будут выступать по ММА. Очень перспективный спорт в плане заработка для спортсменов. Думаю в будущем он сдвинет профессиональный бокс по популярности и деньгам. Я сейчас вообще перестал смотреть бокс и перешел на просмотр UFC это самый крупный промоушен по ММА сейчас.
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Владимир
Re: В Костанае впервые прошел республиканский турнир NOMAD MMA




Отправлено: 26.12.16 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это национальный вид единоборства. Признан в Казахстане как вид спорта. Имеет филиалы в России в Узбекистане в Киргизии в Молдавии в Китае в Болгарии. Соревнования проходят как среди любителей так и среди профессионалов. И когда масса детей занимаются этим это лучше чем шляться по улицам и пополнять криминогенные сводки.
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