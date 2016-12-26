NG.kz Средняя пенсия в Казахстане с 1 июля 2017 года составит 66 721 тенге



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:42 Глава министерства здравоохранения и социального развития РК сообщила, что с учетом расчётов, проведённых совместно с Министерством финансов РК, с 1 июля 2017 года будут повышены на 20% как солидарная, так и базовая пенсия.

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