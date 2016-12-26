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казахстанский юрист Александр КАПЛАН, нарушение, как минимум, двух статей законодательства РК: "Учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами" КоАП РК и "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" УК РК.А с какой из государственных наград имеет схожее название или внешнее сходство предлагаемый этим ТОО знак?
Ну и вдобавок - где тут подделка, изготовление и сбыт поддельных государственных наград?
Ведь нет такой государственной награды, какую предлагает это ТОО.
Юрист конкретно неправ.