Хохол Re: Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в... #5







Отправлено: - 18:53 Лично я не вижу в этом ни чего плохого . Ну продают , что с того . Ведь ТОО осуществляет свою деятельность как субъект малого предпринимательства в сфере организации отдыха и развлечений . Развлечение они такое продают , быть "Почётным гражданином Казахстана". Завтра могут продавать развлечение быть "Президентом Казахстана". В наше время , человеку , за его же деньги могут и и это организовать . От этих игр кому то плохо ? Или кто то думает что купив "Почётного гражданина" человек например на пенсию раньше выйдет , или в общественном транспорте бесплатно будет ездить .