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§ NG.kz
про цены на лекарства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26607
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вот сегодня прошелся по аптекам , соседка просила прикупить деклафинат в уколах , так цены меня приятно удивили
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бакс
Re: про цены на лекарства




Отправлено: 26.12.16 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты чё только чухнул? Уже чертветь века в рыночной экономике.

молекула
Re: про цены на лекарства




Отправлено: 26.12.16 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я осенью покупала азитромицин белорусский около 1 тыс., недавно пришлось купить наш шымкентский аж за 2600, вот почему наше казахстанское в 2,5 раза дороже импортного? как после этого быть патриотом

бакс
Re: про цены на лекарства




Отправлено: 26.12.16 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
бакс:
как после этого быть патриотом

Судя по автомашинам акимата, которые далеко не костанайской сборки, то никак.

§ Валентин
Re: про цены на лекарства
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4887
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 26.12.16 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть список лекарственных средств, для которых цены зафиксированы и должны быть одинаковыми во всех аптеках.
Ознакомиться можно здесь: http://aipm.kz/index.php/ru/novosti-i-sobytiya/235-perechen-lekarstvennykh-sredstv-i-meditsinskikh-izdelij-na-kotorye-zafiksirovany-tseny-do-kontsa-2016-goda-dlya-aptek

На любые другие лекарства цены могут быть установлены на усмотрение аптеки, то есть жаловаться на разницу в ценах - бессмысленно.

По поводу списка лекарств в меморандуме, конечно, можно разговаривать долго.
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§ yudjin
Re: про цены на лекарства
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4306
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.16 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кто-нибудь регулирует цены на лекарства

та шо Вы... кто как хочет, тот так и др...ит ... страна такая...
Как история повествовала, те, кто должен следить, может токо покровительствовать...
Намедни пришлось засопливить слегка, купил порошочек Нимид... дык в одной аптеке он стоит 63 тн, а в другой ...90 !... разница в 32%... Интересно, а сколько его настоящая цена у производителя?
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