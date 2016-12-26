yudjin Re: про цены на лекарства #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 4306

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:57 Цитата: кто-нибудь регулирует цены на лекарства

та шо Вы... кто как хочет, тот так и др...ит ... страна такая...

Как история повествовала, те, кто должен следить, может токо покровительствовать...

Намедни пришлось засопливить слегка, купил порошочек Нимид... дык в одной аптеке он стоит 63 тн, а в другой ...90 !... разница в 32%... Интересно, а сколько его настоящая цена у производителя?