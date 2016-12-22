ветеран Re: Рахата Аханова подозревают в организации ОПГ и пособничестве... #7







Отправлено: - 08:06 Я вам больше скажу. Я знаю точно, что о "похождениях" Аханова, когда он работал в Костанайской области знал Общественный совет при ДВД, а так же совет ветеранов. Они пытались, правда не громко поставить на место Аханова. Но им самих приглушили. Необходимо поднять статус ветеранских сообществ. Сделать так, что их заключение было выше любой квалификационной комиссии.Ветеранам терять нечего. Они прошли всё это, они знают и понимают какова цена чести работника полиции.