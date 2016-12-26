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≡ Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в торговле орденом «Почетный гражданин Казахстана»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в торговле орденом «Почетный гражданин Казахстана»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26605
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 декабря мы получили из министерства юстиции ответ: "Законодательство по вопросам общественных наград и званий в РК отсутствует. Законом «О государственных наградах РК» регулируются вопросы поощрения только государственными наградами"
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nik58
Re: Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в...




Отправлено: 26.12.16 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а чего!Главное все распродать!И быстро!А то неровен час и даром не нужны станут!

§ сайлау курманов
Re: Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1598
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.12.16 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скоро мать родную на торги выставят ,
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ОГПУ
Re: Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в...




Отправлено: 26.12.16 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
скоро мать родную на торги выставят ,

Торги, это по рыночному.Но почему крест? Как то не складывается пазл.В чём глубины тех глубин, чёт я не допинываю...

Бывалый
Re: Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в...




Отправлено: 26.12.16 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
казахстанский юрист Александр КАПЛАН, нарушение, как минимум, двух статей законодательства РК: "Учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами" КоАП РК и "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград" УК РК.
А с какой из государственных наград имеет схожее название или внешнее сходство предлагаемый этим ТОО знак?
Ну и вдобавок - где тут подделка, изготовление и сбыт поддельных государственных наград?
Ведь нет такой государственной награды, какую предлагает это ТОО.
Юрист конкретно неправ.

Хохол
Re: Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в...




Отправлено: 26.12.16 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично я не вижу в этом ни чего плохого . Ну продают , что с того . Ведь ТОО осуществляет свою деятельность как субъект малого предпринимательства в сфере организации отдыха и развлечений . Развлечение они такое продают , быть "Почётным гражданином Казахстана". Завтра могут продавать развлечение быть "Президентом Казахстана". В наше время , человеку , за его же деньги могут и и это организовать . От этих игр кому то плохо ? Или кто то думает что купив "Почётного гражданина" человек например на пенсию раньше выйдет , или в общественном транспорте бесплатно будет ездить .

* 07Litra
Re: Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в...
07Litra


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8251
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 26.12.16 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хохол:
Лично я не вижу в этом ни чего плохого .

тоже не вижу разницы в призах за участие в шоу... ну "поле чудес",ну "кто хочет стать миллионеронм",ну "казах-шоу"... здесь кубки,там медали,тут кресты и "котлы".... :-) ещё можно выпускать монетки с изображением всяких нурлыкунов и нашивать их по традиции национальных костюмов,на лацканы пиджаков,на клапана карманов,на подолы,штанины и гульфики... :lol:
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николай
Re: Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в...




Отправлено: 26.12.16 - 19:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая разница кто этим торгует, государство или частники?)

Доцент
Re: Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в...




Отправлено: 26.12.16 - 19:42
Комментарий удален модератором.

Доцент
Re: Генпрокуратура и минюст не нашли ничего предосудительного в...




Отправлено: 26.12.16 - 20:39
Комментарий удален модератором.
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