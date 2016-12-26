гость Re: В Костанае впервые прошел республиканский турнир NOMAD MMA #2







Отправлено: - 17:09 не спорт - вид боевых искусств, так заявлено. Я бы вот поставил вопрос об участии детей скажем до 14 лет в боевых искусствах, психика у детей формируется соответствующая. До 14 лет к примеру спорт, а после пожалуйста.