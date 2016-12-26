07Litra Re: Моя Деревенька и её окрестности. #3981





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Регистрация: 16.04.14 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:59 Цитата: drakon:

Лилли,мою выставь,я думаю - буду лучше,чем эти 2 жулика.

Дракоша,вишь Лиля на "вы" обратилась? Цитата: kbkz1980:

вот енто вы

это она к тебе и ко мне собирательно обратилась... на фотке и ты,и я, в одном лице... т.е. теле... правда от меня тока лысина под бейсболкой,а от тебя всё остальное... гы-гы-гы..... а у девчонок жопки хоть и бронзовые,но ничё так... кругленькие... красивенькие....