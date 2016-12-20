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≡ Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на земельные участки 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на земельные участки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26605
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.12.16 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Развитая инфраструктура, оптимальный инвестиционный климат, качественное образование в ведущих ВУЗах, доступная бесплатная медицина, благоприятная среда для ведения любого дела — все это готова предоставить костанайцам столица юга России.
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???
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 25.12.16 - 02:01
Комментарий удален модератором.

токсикоман
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 25.12.16 - 02:12
Комментарий удален модератором.

глас народа
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...




Отправлено: 25.12.16 - 08:41
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.16 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья . Вы меня не разу не видели в патриотах. Я не когда не чё плохого не говорил про рф. Я побывал почти во всех городах рф. Но если решите сваливать то не выберайте краснодар. И даже сочи. Очень проблемный городок. Я сначало думал что ошибаюсь а тут вижу рекламу. То понял что нет.
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* лимон
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.16 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
то не выберайте

что выбирать тогда?)))
а юг и так понятно, высокие цены, толпы приезжих и т.п.
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§ Vital
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.16 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
что выбирать тогда?)))

Далеко ходить не надо. Москва и питер. В других вариантах полная Ж.... НЕ ЛУЧШЕ ЧЕМ УНАС.
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* лимон
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.16 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Москва и питер

ну этот вариант канешно не для всех подъемный, то есть как и у нас - вся жизнь в столице
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§ Vital
Re: Краснодарский застройщик дарит костанайцам 20% скидку на...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.16 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ну этот вариант канешно не для всех подъемный, то есть как и у нас - вся жизнь в столице

У нас тоже очень всё странно. Я так понял ты про Астану говоришь. Так вот в алмате люди лучше живут чем в столице. Потомучто там китайца свои склады не заводы а склады открывают.
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