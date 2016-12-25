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Куратор темы: drakon
§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 25.12.16 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Тоесть парень с кв

У 112, 8 квартир. И вот пропал.
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§ 113
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 280
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 25.12.16 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Чё только кв в Кустанае и фсё???

Лиля,у него еще ресторан есть

в нашей деревне,прибедняется он.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9183
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.16 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виталя,ты чего про свой ресторан - умолчал.
Цветочки тут Лилли - на ущи вешаешь?... :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.16 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Виталя,ты чего про свой ресторан - умолчал.

Драг это не мой ресторан. Зачем мне обещать Лили то чего нет. Да и не назвал бы я свой ресторан таким именем. ;-)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9183
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 26.12.16 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Драг это не мой ресторан.

А я так на тебя - расчитывал... :lol: :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.16 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг дружище ты давай не спрыгивай с темы. Ище мне там в германии фрау . Пока я свободен и незакольцевался с какойнибудь местной Лилей. Возраст не имеет значения как правило мне нравится женщины старше меня. :lol:
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.16 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Драг если чё не обезательно искать в своём клане. Можно и в другом. А там и породнимся уже. :lol: ;-)
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.16 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ёпрст Драг почему ты только ночью выходишь на связь. А днём на три секунды. У вас чё там проблемы что ли? С инетом. .
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§ alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 26.12.16 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
яйца че там.. хоть есть. беспокоюсь за вас.
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§ Vital
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.16 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
яйца че там.. хоть есть. беспокоюсь за вас.

К кому вопрос? Ко мне или к драг.
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