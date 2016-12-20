Цитата: лимон:

ну этот вариант канешно не для всех подъемный, то есть как и у нас - вся жизнь в столице

У нас тоже очень всё странно. Я так понял ты про Астану говоришь. Так вот в алмате люди лучше живут чем в столице. Потомучто там китайца свои склады не заводы а склады открывают.