Горожанин_kst Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в... #66





(Полноправные пользователи) Сообщений: 391

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:09 Цитата: Victor Yang:

Там

Вить, а ты "здесь" смотрел что происходит?

На НУРе статья есть о жертвах катастрофы...приходят соболезнования со всех городов Казахстана, люди сопереживают. Но что-то мне подсказывает что модеры не все комменты пропускают. Там просто есть система оценки комментов. Так вот к КАЖДОМУ соболезнованию больше половины оценок с МИНУСОМ! Вот вам и друзья-братья!Уйма настроенных крайне враждебно к РФ? Или боты не знают усталости в работе?

Однако сдаётся мне, что госпожа Алдамжар не так уж и одинока в своих мыслях.

Не радует, мягко говоря, всё это.