/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в нескольких километрах от аэропорта		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
§ NG.kz
Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в нескольких километрах от аэропорта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26605
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.12.16 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны, летевшего в Латакию.
Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности полетов или подготовки в ним".
Читать новость

гражданин
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 26.12.16 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уроды моральные радующиеся этой трагедии. Им бумерангом все вернется. Глубокие соболезнования, аминь

§ Victor Yang
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7625
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.12.16 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
А кто-то радуется

Где-то (в Европе) радуется целая страна.
Профайл

§ yudjin
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4305
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.16 - 09:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Вот такие, да, к сожалению среди нас.

Думаю, редакции уже не стоит всё ссылаться на демократию и право на своё мнение, а принимать меры к нелюдям.
Сдать с гнилыми потрохами соответствующим службам. А то тёток судить за одноклассников у нас могут, а тут на лицо кощунство, оскорбление, моральное уродство, подстрекательство и разжигание.
И до сих пор сей персонаж на форуме?
Профайл

§ yudjin
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4305
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 26.12.16 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Где-то (в Европе) радуется целая страна.

нуууу за всю страну не стоило бы говорить - во-первых, права не имеете. Да и физически , ты не знаешь мнения ВСЕЙ страны.
Вчера, лишь показали некоторые подлые цитаты гнилых людишек... думал, они далеко... а оказывается, среди нас тоже такие.
Профайл

§ Victor Yang
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7625
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 26.12.16 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ты не знаешь мнения ВСЕЙ страны.

Там это государственная политика. Ну, процентов 20, может быть, в этом плане не согласны с такой политикой. Я было хотел зайти на цензор, но не хочу -мне плохо становится от тамошних комментов.
Профайл

личка
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 26.12.16 - 09:52
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 391
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 26.12.16 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Там

Вить, а ты "здесь" смотрел что происходит?
На НУРе статья есть о жертвах катастрофы...приходят соболезнования со всех городов Казахстана, люди сопереживают. Но что-то мне подсказывает что модеры не все комменты пропускают. Там просто есть система оценки комментов. Так вот к КАЖДОМУ соболезнованию больше половины оценок с МИНУСОМ! Вот вам и друзья-братья!Уйма настроенных крайне враждебно к РФ? Или боты не знают усталости в работе?
Однако сдаётся мне, что госпожа Алдамжар не так уж и одинока в своих мыслях.
Не радует, мягко говоря, всё это.
Профайл

Аширбек
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 26.12.16 - 10:19
Комментарий удален модератором.

Капитан Немо
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 26.12.16 - 10:41
Комментарий удален модератором.

* Ольга Колоколова
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2027
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 26.12.16 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уйма настроенных крайне враждебно к РФ? Или боты не знают усталости в работе?
Да какая тут уйма - судя по всему один неадекват с неадекватным же восприятием ситуации. Просьба: не надо в ветке, посвященной большой трагедии раздувать мелкие страсти. Все побочные моменты обсуждайте, пожалуйста, во Флуде и оффтопике.
Профайл

§ Моше
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3849
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 26.12.16 - 10:50
Комментарий удален модератором.
Профайл

гость
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...




Отправлено: 26.12.16 - 12:36
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Re: Российский ТУ-154, летевший в Латакию из Сочи, разбился в...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.16 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю весь день тв. Говорят что типа топливо было плохое и т.д и.т.п. Очень и очень хочется не верить этому. надеюсь что просто это ход такой спецслужб. Самолёт не под сургутом упал и если В.В .Путин реально не скажит что случилось Я тогда присоединюсь к Марику и буду хаить ТС.
Профайл
Ответить 
Страница 5 из 5«1...345
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова, Vital

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 260
Пользователей: 5
Всего: 265

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх