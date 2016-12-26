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§ NG.kz
В Костанае впервые прошел республиканский турнир NOMAD MMA
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 26605
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участниками турнира по национальному виду единоборств, который прошел в спорткомплексе Академии МВД РК 24-25 декабря, стали 125 борцов из Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областей.
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* лимон
Re: В Костанае впервые прошел республиканский турнир NOMAD MMA
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 57
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 26.12.16 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и что дает этот отдельный вид спорта? свое название/чемпионов/турниры? за пределами РК вообще слышали о нем?
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