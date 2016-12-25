Vital Re: Моя Деревенька и её окрестности. #3949





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Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:56 Цитата: drakon:

Виталя,ты чего про свой ресторан - умолчал.

Драг это не мой ресторан. Зачем мне обещать Лили то чего нет. Да и не назвал бы я свой ресторан таким именем.