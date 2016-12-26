NG.kz Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола приговорили к 6 годам лишения свободы за растрату



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:34 Согласно обвинительному заключению, при начислении командировочных тренерам бухгалтер ДЮСШ снимала с корпоративной карточки часть средств и присваивала. Таким образом она причинила государству ущерб в сумме 1 486 686 тенге.

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