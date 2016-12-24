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≡ Флуд и оффтопик (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: nurgeldy
§ drakon
Re: Тест раз два, три четыре..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9178
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.12.16 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если беда то в личку скажи чем смогу тем помогу. ок?

Виталя,нашёл свой Смартфон?... :lol:
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§ Vital
Re: Тест раз два, три четыре..
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.16 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет Драг. Пароль поменял. Там ещё был пароль в однокласники тоже поменял. Правда поздно. Но везде поменял.
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§ Vital
Re: Тест раз два, три четыре..
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.16 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё не большой кличь. Я знаю что тут на форуме работают но точьно читают люди с кнб . Ребята проверти мой номер . В личке при встречи. Дело не в деньгах а в принцепе. Можно дело не заводить а по факту мы решим чё делать.
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§ аргентина -ямайка
Re: Тест раз два, три четыре..
аргентина -ямайка


(Пользователи)
Сообщений: 101
Регистрация: 01.08.16
Отправлено: 24.12.16 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ребята проверти мой номер

а он был к гуглу привязан ? я так один телефон нашел и заблокировал его . просили за возврат 40000. в итоге за 5 вернули .зачем им нужен кирпич .
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§ Vital
Re: Тест раз два, три четыре..
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.16 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аргентина -ямайка:
а он был к гуглу привязан ?

Не понял . В личку напиши
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§ Vital
Re: Тест раз два, три четыре..
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.16 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне не телефон нужен . Мне нужен тип . там помимо было пропажа . Я уверен он не тут
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Врач
Re: Тест раз два, три четыре..




Отправлено: 24.12.16 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Люди, а правда, где 112-й?

Да уш... .По моей просьбе Казтел отключил инет в соответствующей больнице.

§ Vital
Re: Тест раз два, три четыре..
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 24.12.16 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3000 у.е Плачу таму кто мне факт принесет домой. а тот кто свистонул я и так знаю. ПЛАЧУ ЗА ФАКТ. больше не смогу я сам трудяга. В личку все вопросы Дело принцыпа уже идёт.
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Хохол
Re: Тест раз два, три четыре..




Отправлено: 25.12.16 - 07:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
мне не телефон нужен . Мне нужен тип .

Цитата:
Vital:
а тот кто свистонул я и так знаю.

Цитата:
Vital:
3000 у.е Плачу таму кто мне

Странный ты Виталя , знаешь кто свиснул , а найти не можешь . Да и чё могли у тебя такого стырить , что ты готов за какой то ФАКТ , лимон отвалить .

§ evgeniya_lavrova754
Флуд и оффтопик
evgeniya_lavrova754


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 26.12.16 - 08:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем привет! А что вообще такое флуд?
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хохолову
Флуд и оффтопик




Отправлено: 26.12.16 - 09:20
Комментарий удален модератором.

§ Vital
Флуд и оффтопик
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3737
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 26.12.16 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
evgeniya_lavrova754:
Всем привет! А что вообще такое флуд?

Привет привет. Добро пожаловать. Женя будь осторожна . Тут не соц-сети.
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Ответить Новый топик
Страница 738 из 738«1...736737738
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