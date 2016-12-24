Хохол Re: Тест раз два, три четыре.. #11064







Отправлено: - 07:54 Цитата: Vital:

мне не телефон нужен . Мне нужен тип .

Цитата: Vital:

а тот кто свистонул я и так знаю.

Цитата: Vital:

3000 у.е Плачу таму кто мне

Странный ты Виталя , знаешь кто свиснул , а найти не можешь . Да и чё могли у тебя такого стырить , что ты готов за какой то ФАКТ , лимон отвалить .