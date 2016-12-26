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≡ Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола приговорили к 6 годам лишения свободы за растрату		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола приговорили к 6 годам лишения свободы за растрату
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 26598
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.12.16 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно обвинительному заключению, при начислении командировочных тренерам бухгалтер ДЮСШ снимала с корпоративной карточки часть средств и присваивала. Таким образом она причинила государству ущерб в сумме 1 486 686 тенге.
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совдеп
Re: Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола...




Отправлено: 26.12.16 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем лицо квадратиками закрыли.?
Разве страна не должна знать корупционеров в лицо.?

сережка
Re: Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола...




Отправлено: 26.12.16 - 10:37
Комментарий удален модератором.

* denfostr
Re: Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 26.12.16 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Затем,что еще могут обжаловать, постить по амнистии.
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Robin
Re: Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола...




Отправлено: 26.12.16 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мутное дело,по моему.......Сомневаюсь,что бухгалтер виноват...

§ yeti91
Re: Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 303
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 26.12.16 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фрунзик в 1000 раз больше спер и всего 3 года
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* denfostr
Re: Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола...
denfostr


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 26.12.16
Отправлено: 26.12.16 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не 3 года ,а осталось полтора) скостили полгода ему за заслуги перед отечеством
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* Сэм
Re: Бывшего главного бухгалтера Костанайской ДЮСШ футбола...
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 26.12.16 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нездоровая нынче атмосфера в этой школе футбола с проходом нового директора. То тренеров пытался посадить (НГ писала http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=23759), то проверку сам инициировал (КН писали http://kstnews.kz/news/crime?node=33458)
Может это просто методы убрать неугодных работников?
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